السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل أحد الأشخاص في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهما لإدانته بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة البدرشين، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل مع سبق الإصرار

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «سعيد. ع»، وتبيّن أنّه في يناير 2021 بدائرة قسم شرطة البدرشين في محافظة الجيزة، قتل المجني عليه «باسم. س» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة فيما بينهما في دائرة القسم، على النحو المبين بالتحقيقات.

مشاجرة وخلافات

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة فيما بينهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم أحرز وحاز سلاحا مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، على النحو المبين بالتحقيقات.