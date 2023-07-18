نشأت الديهي: العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليمًا.. «فكرة خارج الصندوق»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحياة بدأت تدُب في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العمل الذي حدث في العاصمة الإدارية مهول وجبار، وينم على قدرة كبيرة للدولة المصرية.

قدرة غير طبيعية للدولة المصرية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن إنشاء العاصمة بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، يعكس قدرة غير طبيعية للدولة المصرية، معقبًا: «لولا إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعداد العاصمة الإدارية، لم تكن لتخرج إلى النور».

ولفت إلى أن البعض كان ينتقد منذ عشرات السنوات ازدحام القاهرة، ويصف القاهرة بأنها دخلت غرفة الإنعاش، وبدأت الدولة في السنوات السابقة بإنشاء الكثير من الأنفاق والكباري، للتغلب على مشكلة الزحام في السابق، ولم تُحل المشكلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يجد حلا لزحام القاهرة، إلا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فقام البعض بالهجوم عليه، بسبب مزاعم أن تكلفة الإنشاء كانت مرتفعة.

العاصمة الجديدة لم تكلف الدولة شيئا

وتابع أن مصر قامت ببناء العاصمة الإدارية من لا شيء، معقبًا: «أحلف لك بالمصحف، إن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليمًا، العاصمة إتعملت بفكرة خارج الصندوق، بفكرة مبتكرة».