مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات عديدة أبرزها العاصمة الإدارية

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إنه سعيد بالتواجد في مصر، وهناك التزام من مختلف الأطراف لتطوير هذه القطاعات، والعمل مع الاتحاد المصري للصناعات والكيانات المعنية، ونرى أن هناك التزام بتحديد القضايا والالتزامات.

العاصمة الجديدة

أضاف إيريك أوشلان خلال لقاءه ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه خلال الفترة التي عشت بها فى مصر، وهى 11 سنة، رأيت العديد من الإنجازات، ومنها العاصمة الجديدة، وأصبح الازدحام المروري أقل، ونعمل على توفير الدخل اللائق للعاملين، كما نعمل مع التضامن الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية لمن يعملون فى القطاع غير الرسمي، ما يزيد من التغطية لهذه الفئة، وإضفاء الصبغة الرسمية على القطاع غير الرسمي.

ريادة الأعمال

ولفت إيريك أوشلان، إلى أنه لدينا مشروع محدد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيع الشباب المصري على الاستقرار بمصر، بدلا من العيش في أوروبا، ونحاول توفير فرص عمل، ونشجعهم على ريادة الأعمال، ونشجع الشباب على الابتكار، ومبادرة حياة كريمة لتطوير هذه الأنشطة لإتاحة فرص العمل للشباب.