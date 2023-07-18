رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يعقد اجتماعا دوريا مع سكان الحي الثالث

كتب:

أيمن حمزة
11:58 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
المهندس شريف الشربيني يلتقي ملاك أول أحياء العاصمة الإدارية الجديدة سكنا

المهندس شريف الشربيني يلتقي ملاك أول أحياء العاصمة الإدارية الجديدة سكنا

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الدوري مع سكان الحي السكني الثالثR3، للوقوف على أي مشكلات أو عقبات قد تواجه السكان والاستماع إلى آرائهم، ومناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات لقاطني الحي السكني الثالث، واستكمالاً للعمل على حل المشكلات وتذليل العقبات للسكان بالحي الثالث بالعاصمة الادارية الجديدة.

اجتماع دوري مع سكان الحي السكني الثالثR3

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء مع السكان بالترحيب والرد على كافة محاور أجندة الاجتماع والنقاط المقترحة من السكان، ومناقشة الطلبات التي قدموها، وبدأ النقاش حول هذه المقترحات والطلبات حيث تم التوجيه بالتنسيق والتنفيذ الفوري للمقترحات والطلبات في حدود المسموح به مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التي تندرج خارج تخصصات الجهاز فيتم دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات مع شركة العاصمة مثل الغاز والسنترال وكذا الأسواق التجارية الكبيرة وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن من ضمن المناقشات للطلبات المقدمة زيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء في بعض المناطق، وتم على الفور توجيه إدارة الزراعة بالجهاز بإجراء المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري بعد الدراسة، كما شملت الطلبات تكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، وعلى الفور تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة لانطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين.

المهندس شريف الشربيني: نعمل على زيادة عجلة التنمية بالمدينة 

وأكد المهندس شريف الشربيني، في نهاية اللقاء أنه يتم العمل نحو زيادة عجلة التنمية بالمدينة وتشغيل الخدمات الضرورية، والتي تفي بكافة الاحتياجات الخاصة بقاطني المدينة وروادها في نطاق عمل الجهاز، كما توجه السكان بالشكر لرئيس الجهاز على الجهد المبذول بالمدينة.

اقرأ المزيد:

ما الجهات المعنية باستخراج أوراق الطلاب من السودان؟.. «التعليم العالي» تجيب

«فودة»: منع تأجير أو بيع أي مخيمات سياحية إلا بعد موافقة الجهات المعنية

نقيب الأسنان: تواصلنا مع الجهات المعنية لحل أزمة التراخيص وتوحيدها

«صحة النواب»: ننتظر رأي الجهات المعنية في صياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية

مواعيد أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف التفاصيل الكاملة

عمرو الفقي: نخطط لتنظيم مهرجان فني شتوي في العاصمة الإدارية الجديدة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة

«الإسكان»: افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

استراتيجيون: اقتصاد العاصمة الإدارية يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة في «الجمهورية الجديدة»

العاصمة الإدارية الجديدة.. عاصمة لـ«الاقتصاد» وإدارة لـ«الاستثمار»

تنفيذ 20 ألف وحدة «متشطبة» لتسكين الموظفين بالتقسيط في العاصمة الإدارية الجديدة

إحدى سكان العاصمة الإدارية الجديدة: أنهينا الإجراءات بلا «أوراق»

رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة: مكتب بريد ومركز خدمات تكنولوجية لسكان R3

بدء اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس «الجهاز»: «مدينة الأحلام» تفتح ذراعيها لكل المصريين.. واستثماراتها 185 مليار جنيه «حوار»

رئيس جامعة العريش يكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.