إيرادات فيلم بيت الروبي تتجاوز 100 مليون جنيه في دور العرض

نجاح كبير حققه الفنان كريم عبد العزيز بفيلمه الجديد بيت الروبي، الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم بيت الروبي بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم بيت الروبي حقق إجمالي إيرادات نحو 100 مليون و373 ألف جنيه، وتصدر المرتبة الأولى، ونافس بقوة باقي الأفلام الأخرى في دور العرض ضمن موسم عيد الأضحى.

قصة فيلم بيت الروبي

تعتمد قصة فيلم بيت الروبي على أحداث تشويقية اجتماعية، حيث قرر كريم عبدالعزيز، أن يأخذ زوجته نور اللبنانية خارج القاهرة، ويسكن في منزل على البحر، بعدما تعرضت للتنمر بسبب إجرائها عملية جراحية لسيدة حامل، تسببت في وفاتها، ويلقي الفيلم الضوء على السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع.

أبطال فيلم بيت الروبي

جمع فيلم بيت الروبي بين عدد كبير من الأبطال، منهم كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج بيتر ميمي، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز.