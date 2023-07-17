الأفلام المصرية تحقق 3 ملايين جنيه في 24 ساعة.. و«بيت الروبي» يتصدر القائمة

نجحت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات المحلية في تحقيق إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وذلك عن إجمالي إيرادات الـ 4 أفلام المعروضة في السينمات الفترة الحالية، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويواصل فيلم «بيت الروبي» تربعه على شباك الإيرادات محققا 1.3 مليون جنيه، بينما كان المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، عن أمس الأحد، من نصيب فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة محققا 683 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «تاج»، بطولة تامر حسني بـ 538 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «مستر إكس»، بطولة أحمد فهمي بـ 353 ألف جنيه.

4 أفلام جديدة تستقبلها السينمات في يوليو وأغسطس

وتستقبل دور العرض السينمائية في مصر خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأفلام الجديدة من بينها فيلم «مطرح ما تروح» إخراج وائل إحسان وبطولة النجم محمود حميدة، والذي يبدأ عرضه في السينمات يوم الأربعاء المقبل، بينما يشهد أغسطس عرض أفلام «مرعي البريمو» بطولة النجم محمد هنيدي، بجانب أفلام «أبو النسب» بطولة محمد إمام و«وش في وش»، الذي يجمع محمد ممدوح وأمينة خليل.