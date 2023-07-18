«بيت الروبي» لكريم عبد العزيز يحقق 1.3 مليون جنيه في السينما خلال يوم واحد

حقق الفنان كريم عبد العزيز نجاحًا كبيرًا من خلال فيلمه الجديد بيت الروبي، إذ استطاع أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم بيت الروبي حقق أمس مليونا و301 ألف جنيه. وفي إطار تشويقي اجتماعي، تدور أحداث الفيلم حول علاقة الفنان كريم عبد العزيز بزوجته والدعم الذي قدمه لها بعدما تعرضت للتنمر؛ لأنها أجرت عملية بالخطأ وتسببت في وفاة امرأة حامل.

فيلم بيت الروبي، يعرض حاليا في دور العرض ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، وحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم بيت الروبي

وجمع المخرج بيتر ميمي، الفنانين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، لأول مرة، في بطولة فيلم بيت الروبي، بالإضافة إلى مشاركة اللبنانية نور والفنانة تارا عماد.

من جانبه، عبر المخرج بيتر ميمي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، واصفًا إياه بأنه كان حلم الطفولة بالنسبة له.