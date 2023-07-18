‎موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة.. بشرى سارة للموظفين والعمال

بشرى سارة تنتظر المصريين هذه الأسبوع، لا سيما بعد أن عاشوا أجواءً صعبة في ظل موجة حارة طويلة المدة، إذا يحصلون على 4 أيام إجازة متواصلة بدءا من نهاية هذا الأسبوع، لذا يهتمون بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

وبالنسبة لموعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة، فسيكون يوم الخميس 20-7- 2023، وفقا لقرار مجلس الوزراء، الصادر بشأن ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي وسط الأسبوع إلى الخميس التالي تحقيقا للغاية المنشودة من الإجازات، وتكون إجازة مدفوعة الأجر للقطاع العم والخاص.

4 أيام إجازة متواصلة تنتظر المصريين

ومن المقرر أن تضاف إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة إلى العطلة الأسبوعية الرسمية للعاملين بالدولة وهي يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى يوم الأحد الموافق إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، ليحصل المواطنون على 4 أيام إجازة متواصلة، يمكن قضاؤها بشكل مميز حيث تسمح بالسفر والمصيف.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة

وفيما يتعلق بموعد رأس السنة الهجرية، فقد حددها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنها توافق الأربعاء 19-7-2023، لتكون غرة شهر المحرم 1445هـجريا فلكياً يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 ميلاديا، ويكون يوم الثلاثاء 18 يوليه 2023، هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وعقب إجازة رأس السنة تكون الإجازات المتبقية في عام 2023، وفقا للأجندة الحكومة المصرية، 3 أيام فقط، في يوليو وأكتوبر وسبتمبر، وجاءت كما يلي.

- إجازة الاحتفال بثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، وهى توافق الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر 1973.