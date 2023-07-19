«النقل»: تقدم معدلات تنفيذ محطات في القطار الكهربائي السريع (صور)

تقدمت أعمال تنفيذ محطات القاهرة وحدائق أكتوبر والسادات والنوبارية وسفنكس ووادي النطرون، بالخط الأول بمشروع القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي تسعى الدولة مُمثلة في وزارة النقل في التوسع فيها خلال فترة الأعمال.

وفق تقرير لوزارة النقل، اشتملت الأعمال على البنية التحتية للمحطات، والواجهات الخارجية، فضلا عن مسارات القطار الكهربائي السريع بالمحطات، مؤكدا أنّ جميع الأعمال تتم وفق معايير ومواصفات الجودة العالمية.

جاهزية 142 كم في المسافة من العلمين لفوكه

ويجري تنفيذ القطار الكهربائي السريع، بشق مسارات جديدة في قلب الصحراء وفق خطط محكمة، وشهد الخط الأول عمل وصلة المسار من محطة السخنة حتى ميناء العين السخنة بطول نحو 6 كيلومترات، في المسافة بين محطتي محمد نجيب والسخنة 50 كيلومترا في نطاق محطة العاصمة، في المسافة من الكيلو 40 حتى الكيلو 90، كما جرى التأكيد على جاهزية 142 كيلومترا في المسافة من العلمين إلى فوكة.

خلق مسارات تنموية جديدة

وجرى شق مسار القطار الكهربائي السريع في قلب الصحراء، لخلق مسارات تنموية جديدة، حيث أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أنّ استراتيجية منظومة النقل المصرية تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي، من خلال تيسير حركة المواطنين باعتباره النقطة المحورية في دعم الاقتصاد.

وأضاف الدكتور ياسر شحاتة لـ«الوطن»، أنّ هناك علاقة وثيقة بين التنمية المستدامة ومنظومة النقل، فتنفيذ وشق محاور جديدة للقطارات في قلب الصحراء، بمثابة مؤشر مهم لثلاثي أطراف المعادلة «الحضارة، والتنمية، والتقدم التكنولوجي»، وإسهام قوي في دفع وتقدم عجلة التنمية.

ونوه بأنّ منظومة النقل في مصر عملت من خلال استراتيجية واضحة للتطوير، تسهم في تسهيل حركة التجارة داخل مصر وخارجها، ودعم النمو الاقتصادي، فضلا عن توافر وسائل مواصلات آمنة وزيادة الإنتاجية.