إيرادات فيلم Mission Impossible 7 تصل لـ240 مليون جنيه بعد 6 أيام في السينمات

يواصل فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One بطولة النجم توم كروز، الصعود في شباك التذاكر لليوم السادس في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، متصدرا قائمة الإيرادات اليومية بـ5.3 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم إلى 83.7 مليون دولار وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات خارجية تجاوزت 155.6 مليون دولار، تقدّر بنسبة 65% من الإيرادات، ليصل إجمالي إيرادات الجزء السابع من سلسلة «Mission Impossible» في تحقيق إيرادات بلغت 239.3 مليون دولار، وحقق الفيلم أعلى نسبة إيرادات في كوريا الجنوبية بلغت 14 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ13.8 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

وتبلغ ميزانية فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر ماكويري، نحو 290 مليون دولار ويجمع في بطولته النجم الأمريكي توم كروز، سيمون بيج، وفينج رامس، وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، وهنري تشيرني، وفانيسا كيربي، وفريدريك شميدت.