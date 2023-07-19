وكيل «رياضة الإسكندرية»: انطلاق معسكر «لياقتي مهاراتي» في أبو قير

انطلق اليوم معسكر المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، تحت شعار «لياقتي مهارتي»، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع منظمه اليونسيف ومديرية الشباب والرياضة.

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار سعي وزارة الشباب إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح و فئات المجتمع المصري، في إطار توعوي يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري، أقيمت دورة تدريبية لمدربات برنامج الرياضة بمشاركة محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية.

تنمية المهارات الحياتية

وأوضحت أن المعسكر يقام خلال الفترة من 18 إلى 22 يوليو 2023، بمشاركه 100منسق ومدربة، وتجرى التدريبات بمعسكرات ابوقير.

ويضم اليوم الأول من الفعاليات تسكين المشاركات واجتماع للتعرف على البرنامج ومايتم تنفيذة خلال فترة التدريب حيث يهدف البرنامج إلي تنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتهم مجتمعيا من خلال الرياضة، وينفذ المشروع بدعم من منظمة اليونسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.