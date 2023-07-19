رياضة الإسكندرية: تدريب الشباب بالمعسكرات الكشفية على قوة التحمل

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في تقديم المبادرات والأنشطة المختلفة لكل المراحل السنية ولجميع فئات المجتمع أطفال وشباب وفتيات ومرأة، وتنوعت الأنشطة من خلال هذه المبادرات ما بين رياضية وفنية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، ومؤخراً تقوم المديرية بتنظيم معسكرات كشفية للجوالة بمركز شباب برج العرب لفريق جوالة مركز شباب الأنفوشى.

العديد من المبادرات

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية لـ«الوطن»، إن تنوع الأنشطة للمستفيدين والأعضاء بمراكز الشباب على مستوى الإسكندرية تهدف إلى تفعيل دور مراكز الشباب فى التفاعل مع المجتمع وأن يكون الملاذ الآمن للمواطنين ولهذا تطلق مديرية الشباب والرياضة بعروس البحر الأبيض المتوسط العديد من المبادرات التى يتم تنفيذها بمراكز شباب الإسكندرية لفتح مجالات للأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأعمار وتناسب الجنسين إلى جانب الأنشطة التوعوية والتى تهدف إلى رفع وعى الشباب وتنمى ثقافتهم ومعلوماتهم العامة.

تدريب الشباب على قوة التحمل

وأوضحت الشريف أن معسكرات الجوالة الكشفية تنفذ لتدريب الشباب على قوة التحمل والصبر والإعتماد على النفس ومنها

معسكر جوالة مركز شباب الأنفوشى والذي يقام حالياً بمركز شباب برج العرب الجديد وتنفذه مديرية الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة العامة للشباب» وتم تدريب الشباب على تجهيزات وجبة الغداء للفريق ويدربهم القائد مصطفى أبو المجد بهدف الارتقاء بمهارات الجوالين من خلال تنمية معارفهم واتجاهاتهم الصحيحة ، وتفعيل دور الجوالين في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة والخدمة العامة وإكساب الجوالين القيم والمثل العليا وزيادة روح التعارف وتبادل الخبرات ،التعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية.