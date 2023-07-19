قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين.. ومستوطنون يختطفون أسيرا مُحررا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، كما اختطف مُستوطنون أسيرًا محررًا من مُحافظة جنين الواقعة شمال الضفة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه جرى اعتقال أربعة شبان من مُخيم الدهيشة وبلدة الخضر في مُحافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة، كما جرى اعتقال شاب من مُحافظة طولكرم بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

قوات الاحتلال تعتقل شاب من بلدة العيسوية

ومن القدس، جرى اعتقال شاب من بلدة العيسوية، وأسيرين مُحررين من بلدة بدو الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، وداهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نعلين غرب محافظة رام الله وسط الضفة، واعتقلت شابا.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية في محافظة جنين، إن مستوطنين من مستوطنة حرميش، قاموا باختطاف الأسير المحرر ماهر ساطي أبو الرب من بلدة قباطية، وداهمت قوات الاحتلال منزل أسير مُحرر آخر في قرية رمانة بالمحافظة، مشيرة إلى أن المستوطنين سلموا الأسير المحرر المختطف لقوات الاحتلال.