غرق شاب في مياه ترعة فاقوس بالشرقية

لقي شاب مصرعه غرقا إثر سقوطه في مياه بحر فاقوس بالشرقية، وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، ونقله إلى مستشفى فاقوس المركزي، وجرى التحفظ عليها بالمشرحة لبيان سبب وفاته بعد إجراء الصفة التشريحية، فيما صرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمه لأهله.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبالها الشاب محمود.ت، 40 سنة، فيما جرى انتشالها ونقلها لمشرحة مستشفى فاقوس، وجرى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم للواقعة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته واتخاذ الإجراء الأمني حيال الواقعة، وبعد جمع التحريات تبين مصرع الشاب غرقا في مياه البحر بفاقوس.

وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع التحريات الكاملة، فيما انتدبت فريقا من الطب الشرعي لبيان أسباب الغرق والوفاة.