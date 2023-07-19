470 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» بدور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، قُدرت بـ 470 ألف و162جنيه، ليحصد المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، والذي يتصدره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس تتجاوز مليون جنيه، وفيلم البعبع في المركز الثاني بإيرادات أمس تتجاوز 500 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أغاني فيلم تاج

وطرح تامر حسني، عددا من أغنيات فيلم تاج، بينها هرمون السعادة، عبر موقع يوتيوب وحققت نحو 20 مليون مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، كما طرح أغنية تاج.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.