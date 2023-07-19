إضراب الممثلين الأمريكيين يهدد مهرجان فينيسيا والإدارة تضع خطة بديلة

تواجه الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، أزمة حال استمرار إضراب نقابتي الممثلين والكتاب في أمريكا، ويعمل مدير المهرجان ألبرتو باربيرا على خطة بديلة إذا لم تشارك الأفلام الأمريكية في الدورة التي ستنطلق بنهاية أغسطس المقبل بسبب الإضرابات.

وكشف مصدر مطلع داخل مهرجان فينيسيا السينمائي أن «باربيرا» أخبر مبرمجي المهرجان أن النسخة 80 من الحدث ستكون بمثابة «مهرجان أوروبي»، حال استمرار الإضراب وبهذا المعنى إذا لم يشارك الأمريكيون فسيكون التركيز بشكل أساسي على أوروبا.

ويرى أنه من السابق لأوانه توقع مسار الأمور، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، وقال: «دعونا نحاول معرفة ما ينوي المنتجون والمخرجون الأمريكيون فعله، وفي غضون ذلك نتخذ إجراءات لإنشاء برنامج بديل»، وفقا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

إضراب الممثلين يمنع زيندايا من حضور عرض افتتاح فيلمها

ويؤثر الإضراب بشكل مباشر على «فينيسيا» الذي يعتمد بشكل كبير على وجود مواهب هوليوود وتعتبر البداية غير الرسمية لموسم الجوائز، حيث من المتوقع ألا تحضر الممثلة الأمريكية زيندايا نجمة فيلم ليلة افتتاح المهرجان «Challengers» الذي يحمل توقيع المخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو.

وأوضحت المصادر أن منظمي مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل، يستعدون لاحتمالية وجود عدد محدود من الأفلام الأمريكية في المهرجان، خاصة أنه من غير المحتمل أن يتم حل النزاع قبل سبتمبر.