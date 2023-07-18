مهرجان فينيسيا ينظم أمسية خاصة لتكريم الراحلة جينا لولوبريجيدا

قررت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، تكريم الأيقونة الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا، التي توفيت في يناير الماضي، في احتفالية تقام يوم 29 أغسطس المقبل قبل افتتاح فعاليات الدورة الـ 80 من المهرجان التي تنطلق في الفترة 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

وتتضمن الاحتفالية عرض الفيلم الوثائقي «Portrait of Gina» إخراج أورسون ويلز عام 1986، وتبلغ مدته 27 دقيقة، إضافة إلى فيلم «The Wayward Wife» إخراج ماريو سولداتي إنتاج عام 1953، وهي دراما مستوحاة من رواية لـ ألبرتو مورافيا، ووصفته فينيسيا بأنّه «أحد أفضل العروض في حياة لولوبريجيدا المهنية»، ويعتبر العرض العالمي الأول للفلمين بعد ترميمها لهذه المناسبة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ترميم أفلام ومعرض فوتوغرافي وجائزة للمواهب

يُعد الفيلمان جزءًا من برنامج «كلاسيكيات فينيسيا» ضمن فعاليات الدورة الثمانين من المهرجان وجزء من المشروع لتكريم الممثلة الراحلة جينا لولوبريجيد من وزارة الثقافة الإيطالية، والتي تتضمن تنظيم معرضين للتصوير الفوتوغرافي قيد التنفيذ في روما وفينيسا، وجائزة للمواهب الشابة باسم الممثلة الراحلة والتي سيتم منحها خلال مهرجان فينيسا السينمائي.