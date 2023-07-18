مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نشارك «التعليم العالي» في مشروع لتطوير الشباب

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن هناك حاجة لمزيد من المهارات بين الشباب في سوق العمل، ومن المهم أن نعمل مع وزارة العمل والتربية والتعليم والقطاع الخاص والشركات، لمعرفة هذه الاحتياجات المستقبلية.

مشروع مع وزارة التعليم العالي

أضاف إيريك أوشلان خلال لقاءه ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه لدينا مشروع مع وزارة التعليم العالي، لخلق منصة مع الجامعات المختلفة في مصر، ويتمكن الشباب عبر المنصة من تطوير أنفسهم، فيما يتعلق بالوظائف، كما أن القطاع الخاص يحتاج لدعم، ونحن نعمل على أن نيسر الحوار بين القطاع الخاص، واتحاد الصناعات والهيئات الأخرى.

تغير المناخ

أكد إيريك أوشلان، أن دور منظمة العمل الدولية، نحاول أن نحدد الوظائف المستقبلية للطلاب والشباب، ونقيم هذه الوظائف التي ستتأثر بتغير المناخ، التي ستستفيد بهذا التغير، منها الطاقة فهناك حاجة لمزيد من العمل على تطوير قطاع الطاقة.