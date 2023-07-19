«الأعلى للجامعات» يناقش الاستعدادات النهائية لتنسيق الكليات السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا بحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين الأعلى للجامعات والسيد عطا، المشرف على التنسيق، وعدد من قيادات الوزارة، السبت المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، وذلك في رحاب جامعة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة.

تنسيق الجامعات 2023

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المجلس من المقرر أن يضع اللمسات النهائية لتنسيق الكليات 2023 السبت المقبل، والتي من بينها الاستعداد لمراحل التنسيق النهائية وكذلك متابعة تقارير اللجنة العليا للتنسيق بشأن الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة وكذلك متابعة التقرير النهائي بشأن اختبارات القدرات 2023.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التنسيق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023 تخطى الـ45 ألف طالب وطالبة حتى الآن، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال الاختبارات حتى الآن.