السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش» وحيازة سلاح ناري في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في الهيروين والحشيش

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «حامد. ا»، أنّه في يوليو من العام الماضي بدائرة قسم شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين والحشيش» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة.. بلاغ

وكان قد تبلغ إلى قسم شرطة أطفيح، أنّ المتهم اتخذ دائرة القسم وكرًا للاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش» للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، فضلًا عن حيازته سلاح ناري لحماية تجارته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وقوة من مباحث قسم شرطة أطفيح، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية.