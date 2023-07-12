ضبط مدير بنك متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص يعمل مدير بنك وبحوزته كميات من المواد المخدرة «مخدر الشابو» وبعض الأدوات التي تستخدم في تعاطيه وترويجه، وذلك عبر الكمين الحدودي الفاصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط أمام قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كمين حدودي يضبط مدير بنك يتاجر في المواد المخدرة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن كمين رأس الخليج الحدودي مع محافظة دمياط - دائرة مركز شربين والقوة المرافقة من ضبط شخص يدعى «محمد ع. ف.»، 41 عامًا، مدير بأحد البنوك حال استقلاله للسيارة رقم «دف و 5783 ملاكي» وبالاستعلام من المتهم عن تراخيص السيارة تبين عدم حمله رخصتي القيادة والتسيير وبطاقة تحقيق الشخصية.

العثور على مخدر الشابو مع مدير بنك في الدقهلية

وبتفتيش القوة للسيارة عثرت على 4 أكياس مختلفة الأوزان تحوي جوهر الشابو المخدر بإجمالي أوزان بلغت 55 جراما، وعدد 2 ميزان حساس، ومقص، أكياس صغيرة معدة للتعبئة - بكرة لاصق أداة تعاطي «کنشه»، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهم، في محضر التحقيق، اقر واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وأضاف أن السيارة خاصة أحد أصدقائه وبالكشف على السيارة تبين أنها ملك زوجته.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.