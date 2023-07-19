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«تضامن الغربية»: توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا بالمجان في 3 مراكز

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:47 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
فاعليات جمعية الأورمان بالغربية

فاعليات جمعية الأورمان بالغربية

نظمت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا في 3 مراكز. 

الارتقاء بالأسر المستحقة 

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية. 

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة الطبية بدأت من التاسعة صباحا بمستشفى طنطا الجامعي، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

 

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بقلم رفيق محمد ناصف