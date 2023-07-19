شوبير: مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي خلال الفترة المقبلة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن خطط الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، في سد جميع الفجوات التي عانى منها الفريق في الفترة الماضية، على مستوى جميع المراكز.

حراسة مرمى الأهلي تنتظر مفاجأة كبيرة أكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، أن مركز حراسة المرمى داخل الأهلي، سيشهد العديد من المفاجآت في الفترة المقبلة، ولم يكشف أي تفاصيل في هذا الشأن، ملمحًا إلى وجود بعض التغييرات التي قد تحدث بحراسة المرمى في الفريق.

هل يحدث تغييرات في حراسة مرمى الأهلي؟

وقال شوبير: «انتظروا مفاجأة مدوية في حراسة مرمى الأهلى خلال فترة الانتقالات الحالية، مش هقدر أقول أكتر من كدا دلوقتى لأن الأمور لسه 50%، لكن ستكون مفاجأة كبيرة ومدوية في الفترة المقبلة».

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم محمد الشناوي بالرحيل عن الأهلي، مع اهتمام العديد من الأندية بضمه، وعلى رأسها النصر السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع بديل لأوسبينا، الذي يعاني من إصابة ألمت به، وستغيبه عن المشاركة مع الفريق بداية الموسم المقبل، الأمر الذي جعل إدارة النادي تبحث عن بديل قوي قادر على الوجود والذهاب بعيدًا في المنافسة الشرسة التي سيشهدها الدوري السعودي في الفترة المقبلة.