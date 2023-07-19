وزير البترول يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز سبل التعاون المشترك

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين 2023، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في الأنشطة البترولية والتعدينية بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

المنتدى يأتي لتوصيل صوت أفريقيا للعالم في مجال التعدين

ووجه «الملا» الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى بما يؤكد على الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت أفريقيا للعالم في مجال التعدين والتحول الطاقي، مؤكدا على الاستعداد الدائم لتقديم مصر كافة أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولي أو التعديني، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر في مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في مجال التدريب.

قطاع التعدين في مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية

ومن جانبه وجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي الشكر للمهندس طارق الملا على حسن الضيافة، ونقل شكر الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المستمر من مصر لبلاده، مشيراً إلى أن قطاع التعدين في مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية، وأن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول أو صناعة التعدين.

وفي نهاية اللقاء وجه الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتي للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.