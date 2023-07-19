رؤساء شركات تعدين عالمية يعددون مزايا المناخ الاستثماري في مصر: واعد

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب بمصر بعنوان «إطلاق الإمكانات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر»، وضمت رؤساء ومسئولي «سنتامين الأسترالية وباريك جولد الكندية وAKH gold الإنجليزية».

ووفقا لبيان صحفي، أكد رؤساء ومسئولي الشركات أن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات أمام الاستثمار الجاد، وعدّد رؤساء الشركات المزايا التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق أهداف مشروعات التعدين.

سنتامين: مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية المميزة

وأشار مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، إلى أن مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين إضافة لتوافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر في مجال التعدين وهو الأمر يشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة للعمل في تلك البيئة الواعدة.

بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط أنظار العالم، خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية خلال عام 2019 مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين في استغلال منجم السكري، كما أشار إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي.

مصر تفتح المجال أمام الشركات العالمية للتعدين

من جانبه، أكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد ثاني أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال امام الشركات الدولية للتعدين للوصول الى شراكة وتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الأخيرة بتذليل العقبات أمام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية في قطاع الثروة المعدنية.