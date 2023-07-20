مواعيد اختبارات الألعاب الرياضية في الإسكندرية.. تايكوندو وملاكمة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مواعيد اختبارات الألعاب الرياضية بالمديرية، وبدء اختبارات الانتقاء الرياضى لعدد من الألعاب الرياضية من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية» وتتم الاختبارات تحت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

اختبارات للعديد من الألعاب الرياضية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن مواعيد اختبارات الألعاب الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لعدد من الألعاب الرياضية تبدأ من 2023/8/2 وتستمر حتى 2023/9/27 في ألعاب التايكوندو وتنس الطاولة والجودو والمصارعة وألعاب القوى والملاكمة.

مواعيد الاختبارات

وأضافت الشريف أن الاختبارات والانتقاء تتم من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضى، الإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية وتجرى الاختبارات للبنين والبنات وقد أعلنت مواعيد اختبارات الألعاب الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية كالتالى.

- اختبارات التايكوندو بنين وبنات يوم 2023/8/2 لمواليد 2013/2012/2011 بنادى محور المحمودية بمحرم بك.

- إختبارات ألعاب القوى 2023/8/4 بنين وبنات مواليد 2012/2011 بإستاد الجامعة

-إختبارات تنس الطاولة 2023/8/5 بنين وبنات مواليد 2017/2016 بصالة سموحة

-اختبارات الجودو 2023/8/9 بنين وبنات مواليد 2014/2013/2012 بنادى الترام

-اختبارات المصارعة 2023/8/22 بنين وبنات مواليد 2013/2012/2011 بالنادى الأوليمبى.

-إختبارات الملاكمة 2023/8/26 بنين مواليد 2011/2010 بمركز شباب النصر.

-إختبارات الملاكمة 2023/9/27 بنات مواليد 2011/2010 بمركز شباب النصر.