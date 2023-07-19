السيطرة على حريق في ورشة نجارة بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط على حريق اندلع داخل ورشة نجارة، بقرية المعابدة التابعة إلى مركز أبنوب في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في ورشة خشب

وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في ورشة نجارة بقرية المعابدة التابعة إلى مركز أبنوب في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبنوب وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في ورشة نجارة ملك مواطن يدعى طلعت. س. خ، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق غرفة نوم بالورشة.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.