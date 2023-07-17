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«التضامن»: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث عقار حدائق القبة

كتب:

منة عبده
12:11 م | الإثنين 17 يوليو 2023
عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، أسفر عن سقوط 9 ضحايا حتى الآن، معلنة صرف 60 ألف جنيه لأسر كل متوفى. 

ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين،  كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.  

60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومساعدات للمصابين 

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، إضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.