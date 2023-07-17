«التضامن» تنشر «حكم تنظيم النسل» في إطار مبادرة «2 كفاية»

تحت شعار حملة «علشان ولادكم احسبوها صح»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف التوعية بقضايا الأسرة والتنمية، والتي ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، حكم تنظيم النسل، للتوعية بأهمية تنظيم النسل، وذلك في إطار مبادرة «2 كفاية»، والتي تعد واحدة من أهم مبادرات الوزارة.

تنظيم النسل أمر جائز شرعا بشرط موافقة الزوجين عليه

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البعض يشيع أن تنظيم النسل حرام شرعا وضد الدين، ولكن للدين رأي آخر يوضحه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية من خلال هذه الفتوى.

وجاءت الفتوى كالتالي: «تنظيم النسل أمر جائز شرعا، بشرط موافقة الزوجين عليه، قياسا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض ذلك مع دعوة الإسلام إلى التكاثر».

تستمر لمدة شهرين.. وتنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية

يذكر أن حملة «علشان ولادكم احسبوها صح» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، تستمر لمدة شهرين، وتتضمن مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، منها: «الزيادة السكانية، التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وصحة الأم والطفل، مكافحة عمل الأطفال، التسرب من التعليم، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة».

وتستهدف مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح» تنظيم حوارات مجتمعية، ندوات ثقافية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.