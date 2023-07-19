ضبط 3 أطنان توابل منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

تمكنت حملة مكبرة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من التوابل ومستلزمات الطعام منتهية الصلاحية، بلغت نحو 3 أطنان، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر لمحلات تجارية تبيع السجائر بأزيد من سعرها المعلن.

حملات مكثفة في الغربية

قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة الاحتكار والبيع بأزيد من السعر المعلن للسلع، جرى تشكيل حملة مكبرة أسفرت عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحلات تجارية تبيع السجائر بأزيد من سعرها الحقيقي.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لـ«الوطن»، إلى أنّ حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 3 أطنان و600 كيلوجرام توابل روزماري وزنجبيل وفلفل أسمر وغيرها من مستلزمات الطعام، منتهية الصلاحية بتاريخ 11 يونيو الماضي، داخل أحد المحلات التجارية بطنطا، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط سجائر مهربة

كما جرى ضبط أحد المحلات لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 306 علب سجائر LM، وعدد 9 علب سجائر بوكس، بالإضافة إلى 320 علبة سجائر مستوردة محظور تداولها بغرض البيع، كما جرى ضبط محل لبيعه السجائر بأزيد من السعر، والتحفظ على 2751 علبة سجائر LM، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.