عضو مجلس الشيوخ: الطيران المدني أصبح عاملا رئيسيا في تعزيز علاقات الدول

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الطيران المدني في العالم كله اختلف واختلفت نظرة العالم له منذ نحو 20 عاما، مشيرا إلى أن الطيران المدني كان العالم يتعامل معه، يُنظر إليه في الماضي على أنه مجرد وسيلة نقل فقط، ولكن العالم كله بدأ يستخدم الطيران المدني لتوظيفات أخرى.

الطيران المدني أصبح عاملا رئيسيا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، أن الطيران المدني أصبح عاملا رئيسا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول، ويظهر هذا من خلال زيادة رحلات الطيران بين الدول كمؤشر على العلاقات، وأصبح الطيران المدني رقما مؤثرا في المعاملات الاستراتيجية بين الدول.

الرئيس السيسي ينظر لقطاع الطيران المدني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي ينظر لقطاع الطيران المدني نظرة خاصة باعتباره محورا استراتيجيا وليس مجرد خدمي، موضحا أن الدولة عملت على تطوير قطاع الطيران المدني على مدار 8 سنوات من خلال محورين، تطوير المطارات الحالية وتحديثها، وتدشين وإنشاء مطارات جديدة في مناطق استراتيجية، إضافة إلى تحويل قواعد ومطارات عسكرية إلى مطارات مدنية مما ساهم في تطوير البنية التحتية على غرار مطار سفنكس، فضلا عن إقامة شراكات دولية لتطوير المطارات المصرية.

وشرح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تقدمت كثيرا في سياحة المؤتمرات بالشرق الأوسط، منوها إلى أهمية هذا النوع من السياحة، موضحا أن مصر قامت بعدة مبادرات صحية، وعلى رأسها «سرطان الثدي، وفيروس c، وإنهاء قوائم الانتظار، والتعامل مع أزمة فيروس كورونا التاجي»، ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى تغيير وجهة نظرها عن الملف الطبي في مصر.