الطيران المدني: انتهاء موسم الحج لهذا العام بإجمالي 390 رحلة جوية

أنهت وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة، اليوم، موسم حج هذا العام 1444هـ / 2023م بعودة ما يقرب من 56 ألف حاج من الحجاج المصريين والترانزيت والرحلات الخاصة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية على متن 240 رحلة جوية ليصبح إجمالي عدد الحجاج الذين نقلتهم الشركة الوطنية مصر للطيران في مرحلتي الذهاب والعودة ما يقرب من 91 ألف راكب على متن 390 رحلة جوية.

وزير الطيران يوجه الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية بإنجاح موسم الحج

وبهذه المناسبة وجَّه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية على إنجاح هذا الموسم وخروجه بالصورة المشرفة، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة للحجاج المصريين والأشقاء العرب والأفارقة وهو ما جاء بفضل التنسيق والتعاون المثمر بين كل الجهات القائمة على تنسيق موسم الحج وهي وزارات الداخلية والخارجية والتضامن والسياحة والأوقاف والصحة والمالية، وأثنى وزير الطيران على التنسيق المشترك والتعاون الفعال مع السلطات السعوديه لتذليل كل العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد وزير الطيران بجهود جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيدًا بدورهم الفعال في إنجاح موسم الحج وإتمامه على أكمل وجه دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران من فرق عمل المطارات والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز والمبيعات وتخطيط الشبكات ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات العامة لما قدموه جميعا من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم بكل سهولة ويسر.