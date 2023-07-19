طقس الإسكندرية اليوم.. تحذير من الموجة الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة

جددت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها من طقس الإسكندرية اليوم، الذي يعد امتدادًا لأجواء الموجة الحارة التي تضرب المدن المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط من حيث ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 36 درجة محسوسة، بالإضافة إلى معدلات الرطوبة التي تصل إلى أعلى معدل لها هذا الصيف ليلًا بنسبة 90%.

طقس الإسكندرية اليوم خلال الموجة الحارة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأربعاء، بلغت 33 درجة مئوية صباحًا، بينما المحسوسة 36 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الطقس الحار الرطب على البحر المتوسط.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، نسبة الرطوبة مع طقس الإسكندرية خلال الموجة الحارة اليوم، إذ تسجل من 50 إلى 55% نهارًا، وترتفع أكثر ليلًا لتصل من 85 إلى 90%.

ارتفاع الأمواج اليوم

كما أشار بيان الأرصاد، إلى معدل ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية خلال الموجة الحارة، إذ تتجه أنظار المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية، لذا يجب معرفة معدلات ارتفاع الأمواج التي تراوحت ما بين منخفضة ومتوسطة، بمقدار من 1 إلى 1.5 متر.