طقس الإسكندرية.. «الأرصاد»: درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ36 مئوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الإسكندرية اليوم الذي يعد امتدادًا لأجواء الموجة الحارة التي تضرب المدن المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط من حيث ارتفاع درجات الحرارة إذ تصل المحسوسة إلى 36 مئوية، بالإضافة إلى معدلات الرطوبة التي تصل إلى أعلى معدل لها هذا الصيف ليلًا بنسبة 90%.

طقس الإسكندرية خلال الموجة الحارة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بلغت 33 درجة مئوية صباحًا بينما المحسوس 36 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الطقس الحار الرطب على البحر المتوسط.

نسبة الرطوبة مع طقس الإسكندرية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية نسبة الرطوبة مع طقس الإسكندرية خلال الموجة الحارة اليوم وهي التي تسجل من 50 إلى 55% نهار وترتفع أكثر ليلا بتسجيلها من 85 إلى 90% ليلًا.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

وأشار التقرير إلى معدل ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية خلال الموجة الحارة حيث تتجه أنظار المواطنين إلى البحر، لذا يجب معرفة معدلات ارتفاع الأمواج والتي تراوحت ما بين منخفضة إلى متوسطة بمقدار من من 1.5 إلى 2 متر.