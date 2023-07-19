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عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

كتب:

أ ش أ
11:56 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة

أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة

 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، وذكرت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، أن «المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية، وقدم لهم الحاخامات شرحا عن الهيكل المزعوم».

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بشكل يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال الفترتين صباحية ومسائية، ضمن مساع من المتطرفين اليهود لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، كما حدث في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

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بقلم أ ش أ