تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

وقالت هالة الحملاوي، إن «كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجي حتى الوصول إلى غمرة».

كثافات مرورية بـ كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين

أضافت «الحملاوي» أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، بالإضافة إلى وجود كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

وتابعت أن الكورنيش من منطقة المظلات وصولا لمنطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما طريق الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

كثافات مرورية بشارع فيصل من المريوطية لـ كوبري فيصل

أكدت «الحملاوي» أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، لافتة إلى أن شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤً في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبالنسبة للمسارات المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني فإنها تشهد بعض الكثافات المرورية، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية قرب نهايته.. تبدأ من محطة المريوطية وصولا لبدايته عند كوبري فيصل.