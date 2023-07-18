تطورات هجوم جسر القرم.. روسيا تعلن إعادة فتحه جزئيا أمام حركة المرور

بعد يوم من هجوم جسر القرم، وتبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن المسؤول عن هذا الأمر وغلق حركة المرور، أعلنت روسيا قبل قليل إعادة فتح الجسر، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا.

وفى التفاصيل بشأن هجوم جسر القرم، قال مسؤول روسي، إن السيارات بدأت تستخدم ممرا واحدا من الجسر عبر مضيق كيرتش، بعد فتح حركة المرور جزئيا وفقا لشبكة «بي بي سي».

هجوم جسر القرم

ويعد جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، طريق إمداد رئيسيًا للقوات الروسية في أوكرانيا، ووقع الهجوم فجر أمس الإثنين، وتبادلت كلا من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الهجوم.

وأوضح مسؤول أوكراني، أن هجوم جسر القرم يمكن أن يكون عملًا استفزازيًا من جانب روسيا، فيما أدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم ووصفه بأنه عمل إرهابي ضد طريق للنقل مهم للغاية، وتعهد برد للجيش.

افتتاح جسر القرم في 2018

يشار إلى أنه تم افتتاح جسر القرم في 2018، وهو يسمح بالسفر بين روسيا وشبه جزيرة القرم عبر طرق مخصصة للسيارات وأخرى للسكك الحديدية.

وعقب هجوم جسر القرم تعرضت أوكرانيا لوابل من الصواريخ الروسية طالت عددًا من المدن من بينها ميناء أوديسا، حيث تسبب حطام صاروخ في أضرار في الميناء.