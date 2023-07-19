«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة تصل لـ60%

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين، واستمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها وطرح عبوات مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% عن مثيلاتها بالأسواق.

1364 فرعا تشارك بالمبادرة

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة؛ لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية».

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعًا غذائية جرى إعدادها بجودة عالية؛ بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها.