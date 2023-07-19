صراع بين فيلمي Oppenheimer وBarbie في السينمات.. توقعات بتصدر الأخير

معركة شرسة تبدأ في شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية بين فيلمي Barbie وOppenheimer، حيث يبدأ عرضها في اليوم نفسه في دور العرض السينمائية في أمريكا الشمالية يوم 21 يوليو الجاري، ليتصارع الفلمين على صدارة قائمة الإيرادات.

من المتوقع أن يحقق فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج، بطولة مارجوت روبي، إيرادات يتراوح بين 95 و110 ملايين دولار عن عرضهم في 4200 قاعة عرض سينمائي في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وترتفع التوقعات بأن ينجح الفيلم في تحقيق 140 مليون دولار في الفترة من الجمعة إلى الأحد، وفقا لموقع «فارايتي».

وتشير التوقعات إلى احتلال «Barbie»، الذي تصل ميزايته لـ 145 مليون دولار، المركز الأول في الإيرادات متفوقا على «Oppenheimer» لكريستوفر نولان الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يجمع الفيلم 50 مليون دولار من عرضه في 3600 دار سينما حتى يوم الأحد.

المزج بين Barbie وOppenheimer يتسبب في حالة رواج في شباك التذاكر الأمريكي

وتشهد السينمات الأمريكية واحدة من أكبر عطلات نهاية الأسبوع في شباك التذاكر على مر العصور، بعد المزج بين Barbie وOppenheimer، إضافة إلى بطل نهاية الأسبوع الماضي Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.