إشادات بفيلم Oppenheimer.. «ستنخلع أبواب الصالات من شدة الإقبال»

بدأ تتوالى ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية حول فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، من قبل المشاهدين، بعد بداية عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم.

ويتناول الفيلم سيرة العالم الفزيائي روبرت أوبنهايمر، الذي ساهم في تطوير الأسلحة النووية الأولى المستخدمة بالحرب العالمية الثانية، ويجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود.

وأبدى المخرج والكاتب بول شرادر إعجابه بـ فيلم Oppenheimer، عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «أوبنهايمر أفضل وأهم فيلم في هذا القرن، إذا شاهدت فيلمًا واحدًا في دور السينما هذا العام، فينبغي أن يكون أوبنهايمر، أنا لست من جماعة نولان، ولكن هذا الشخص ستنخلع أبواب الصالات من شدة الإقبال على فيلمه».

إشادات نقدية بفيلم Oppenheimer

وتلقى فيلم Oppenheimer عددا من المراجعات الإيجابية من الكتاب والنقاد من بينهم ليندسي بار الكاتبة في وكالة أسوشييتد برس، قائلة عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن الفيلم الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات «إنجاز مذهل في تكيفه الصادق والموجز، وسرد القصص المبتكر والأداء الدقيق»، كما وصفته بـ«دراما فلسفية جادة موترة ومثيرة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وفي كتابه لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، أشاد الناقد السابق كينيث توران بـOppenheimer باعتباره أكثر أعمال كريستوفر نولان إثارة للإعجاب حتى الآن، بالطريقة التي يجمع بها إتقانه البصري المعترف به مع واحدة من أعمق الغوص في الشخصيات في السينما الأمريكية الحديثة، على حد تعبيره.

وقال مات ميتوم، نائب رئيس تحرير مجلة «توتال فيلم»، إن أحدث أعمال نولان تركته «مذهولًا»، مضيفًا: «الفيلم دراسة شخصية على أوسع نطاق مع أداء رائع من قبل كيليان ميرفي، دراما تاريخية ملحمية ولكن بحساسية نولان».

قصة وأبطال فيلم Oppenheimer

يستند فيلم Oppenheimer إلى كتاب بعنوان «بروميثيوس الأمريكي» تأليف كاي بيرد مارتن ج. شيروين، الصادر عام 2005، وتتبع إنشاء القنبلة النووية خلال الحرب العالمية الثانية من خلال عيون الفيزيائي وقائد مشروع مانهاتن جي روبرت أوبنهايمر، الذي يؤدي بدوره النجم كيليان مورفي.

ويلعب دور البطولة أيضًا في الفيلم مات ديمون في دور مدير مشروع مانهاتن الجنرال ليزلي جروفز جونيور، وروبرت داوني جونيور بدور لويس شتراوس، المفوض المؤسس لـ هيئة الطاقة الذرية الأمريكية، بجانب النجوم إميلي بلانت، فلورنس بيو، بيني سافدي، ومايكل أنجارانو، وجوش هارتنت، ورامي مالك.