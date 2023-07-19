بعد طرحه في السينمات.. 5 أسباب تدفعك لمشاهدة «Oppenheimer»

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر، اليوم، الفيلم المنتظر «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، والذي حظي بردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عديدة من قبل عدد من السينمائين والنقاد الذين يعتقدون أنّه الفيلم الأبرز خلال العام، وفيما يلي 5 أسباب قد تدفعك إلى مشاهدة الفيلم.

- يحمل توقيع المخرج كريسوفر نولان، فهو واحد من أبرز مخرجي هوليوود، وقدّم مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية على مدار مسيرته التي حصدت جوائز أوسكار من بينها ثلاثية «The Dark Knight»، و«Inception»، و«Interstellar» إضافة إلى «Dunkirk».

- يتناول الفيلم السيرة الذاتية لواحد من أكثر الشخصيات غموضا وتناقضا في العالم، وهو الفيزيائي روبرت أوبنهايمر، الذي ساهم في تطوير الأسلحة النووية الأولى المستخدمة بالحرب العالمية الثانية، ويستند على كتاب بعنوان «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة ج.روبرت أوبنهايمر».

- يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من أبرز نجوم هوليوود: كيليان مورفي، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، وإميلي بلانت، وفلورانس بيو، ورامي مالك، وفلورنس بوج، وجوش هارتنيت، وكينيث براناه، إضافة إلى جاري أولدمان، وقام عدد من هؤلاء النجوم بتخفيض أجورهم إلى أقل من الربع من أجل المشاركة في الفيلم.

100 مليون دولار.. ميزانية Oppenheimer

- يعتبر فيلم «Oppenheimer» من الأعمال الإنتاجية الضخمة التي تصل لـ 100 مليون دولار، ضمن التصوير، استخدام متفجرات حقيقية لإعادة إنشاء اختبار ترينيتي النووي، وهو أول عملية تفجير لسلاح نووي وقعت في عام 1945، كما تم بناء مدينة كاملة على طراز الأربعينيات من الصف الأول، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

- حصل الفيلم على العديد من ردود الفعل الإيجابية والإشادات النقدية من السينمائيين والنقاد من بينهم الكاتب والمخرج بول شرادر، الذي وصف الفيلم بـ «أفضل وأهم فيلم في هذا القرن»، قائلا: «ستنخلع أبواب الصالات من شدة الإقبال على فيلمه».