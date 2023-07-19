لطلاب الثانوية العامة.. 5 معايير أساسية لاختيار الكلية المناسبة من 100 جامعة

وضع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، 5 معايير لاختيار الطالب لكليته، وذلك ضمن جلسات المؤتمر السنوي السابع عشر «اختر كُلِّيتك» الذي نظمته مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي والموجه لطلاب الثانوية العامة وستستمر هذه الجلسات حتى 20 يوليو، وذلك بحضور حوالي 1500 طالب.

وبحسب مدير مكتبة الإسكندرية، في كلمته خلال افتتاح الجلسات فإن معايير اختيار كلية من قبل طلاب الثانوية العامة يعتمد على 5 نقاط أساسية، وهي كالتالي:

معايير اختيار الكلية

- حبه للتخصص الذي سيدرسه.

- وضع هدف بعيد المدى والعمل على تحقيقه.

- التخطيط لتحقيق النجاح.

- المصابرة والمحافظة على الاتجاه.

- الاهتمام بالقراءة والاطلاع لبناء شخصية الشباب.

مدير مكتبة الإسكندرية: 100 جامعة في مصر

وأشاد «زايد» بالطلاب وبحرصهم على معرفة كيفية اختيار كليتهم ورسم مستقبلهم وهنأهم بانتقالهم من مرحلة الدراسة المدرسية إلى مرحلة الدراسة بالجامعة وفيها يقوم الطالب باختيار مجال دراسته، وأشار إلى أن عدد الجامعات بمصر، وصل إلى 100 جامعة ما بين حكومية وأهلية وجامعات خاصة أو جامعات ذات شراكة دولية.