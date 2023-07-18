400 جنيه انخفاضا في أسعار الذهب خلال شهرين.. اعرف السبب

انخفضت أسعار الذهب في مصر على مدار الشهرين الماضيين؛ سواء سعر جرام الذهب أو الجنيه الذهب، وبمقارنة أسعار الذهب في منتصف شهر مايو الماضي والذي شهد تطبيق قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك وتحديدا يوم 11 مايو 2023، وأسعار الذهب منتصف شهر يوليو الجاري، يتضح أنّ جرام الذهب انخفض بنحو 400 جنيه عن قيمته قبل شهرين، فيما خسر الجنيه 3100 جنيه من سعره.

أسعار الذهب اليوم

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وأسعار الذهب في 10 مايو الماضي قبل بدء تطبيق القرار بيوم واحد، وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، نجد أنّ جرام الذهب والجنيه كانت خسارتهما كالتالي:

حجم انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض جرام الذهب عيار 21 في شهرين 400 جنيه، إذ سجل جرام الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو لعيار 21 مبلغ 2165 جنيها مقابل 2560 قبل بدء تطبيق قرار الحكومة.

وفقد جرام الذهب عيار 18 في شهرين 293 جنيها من قيمته، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 1856 جنيها مقابل 2149 جنيها منذ شهرين.

حجم انخفاض الجنيه الذهب

فيما كان للجنيه الذهب الانخفاض الأكبر بنحو 3160 جنيها، ليسجل سعر الجنيه اليوم 17320 جنيها، مقابل 20480 جنيها قبل شهرين.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 يوليو 2023

وسجل متوسط سعر تداول الذهب في الأسواق، والمعلنة من الشعبة العامة للذهب، اليوم الثلاثاء، ما يلي:

أسعار الذهب منذ شهرين

وكانت أسعار الذهب منذ شهرين، وتحديدا يوم 10 مايو 2023، قبل تطبيق قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، الذي بدأ تطبيقه يوم الخميس 11 مايو، كالتالي: