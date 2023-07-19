محافظ الإسماعيلية: نتوقع زيادة أعداد الزائرين في مهرجان المانجو للعام الجاري

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن مهرجان المانجو جرى اعتماده كمهرجان سنوي يقام كل عام في منتصف شهر أغسطس، كونه من المحاصيل الرئيسية في المحافظة.

محافظ الإسماعيلية: نجحنا العام الماضي في تحقيق الأهداف

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «نأمل في تحقيق الأهداف المتبقية خلال العام الجاري، خاصة وأن العام الماضي كان البداية لمهرجان المانجو، ونجحنا في تحقيق نسبة كبيرة من الأهداف التي كانت نصب أعيننا».

وأشار إلى أنه يتوقع زيادة عدد الزائرين بشكل أكبر عن العام الماضي لما حققه المهرجان في عامه الأول من نجاح، موضحا أن المهرجان في هذا العام يستهدف جذب استثمارات خاصة بالتصنيع الزراعي للمحاصيل المختلفة، وعلى رأسها محصول المانجو.

قال جلال أبو الطاهر، ممثل الغرفة التجارية في مهرجان المانجو بالإسماعيلية هذا العام إن المهرجان حقق جزءا كبيرا من أهدافه، وهي زيادة نسبة التصدير.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر اليوم لإعلان تفاصيل مهرجان المانجو إلى أن عمليات التصدير بدأت في الإسماعيلية منذ مايقرب من شهر تقريبا بنسب تشير إلى زيادة النيل إلى الضعف تقريبا.

وأوضح أنه يجرى عمل دراسات مستمرة وإحصائيات أول بأول، لقياس نسبة التغيير للوقوف على نقاط القوة والضعف في المهرجان، وما حققه من نجاحات والعمل على زيادة نسبتها.