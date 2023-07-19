«تضامن الشرقية» تنظم قافلة طبية للكشف على المواطنين مجانا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 87 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية، بقريتي سنجها وعزبة سمعان مركز كفر صقر، وقرية الخلوة مركز أبو حماد، وقريتي حوض الطرفة والبيوم مركز الزقازيق.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

إجراء الفحوصات الطبية مجانًا

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي، إذ تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، مضيفًا أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأكد أن الجمعية بمحافظة الشرقية، سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية بجانب تنمية القرى الفقيرة، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.