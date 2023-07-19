مصرع شخص مجهول الهوية غرقا في ترعة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه غرقا في ترعة بقرية كفر النعيم التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تفاصيل غرق شخص مجهول الهوية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، بغرق شخص داخل إحدى الترع بالقرية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

عدم وجود أوراق إثبات بحوزة الجثمان

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنّ الغريق مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أية أوراق رسمية تثبت هويته، وتكثف أجهزة أمن الدقهلية من جهودها، لكشف هوية الغريق، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.