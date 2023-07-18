انطلاق مبادرة «قرية بلا إدمان» في المنصورة بالدقهلية.. «العلاج بالمجان»

أطلقت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، مبادرة تحت عنوان «قرية بلا إدمان»، لتنظيم لقاءات توعوية بالقرى وعدد من الوحدات المحلية في نطاق مركز المدينة، داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وإجراء ندوات في الشوارع والميادين بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان.

علاج الإدمان بالمجان وفي سرية تامة بالدقهلية

وكشف اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، إنه يجرى تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات ومراكز الشباب والشوارع والميادين والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، على مستوى نطاق رئاسة المركز من قرى وعزب ووحدات محلية، وذلك لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات، والرد على استفسارات الموظفين والمواطنين حول آليات تطبيقه.

وأكد «صدقي» أن من يطلب العلاج طواعية يجرى علاجه بالمجان وفي السر، والتواصل من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان في سرية تامة.

محافظة الدقهلية خالية من الإدمان

وأضاف في بيان له، أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية، لعمل المزيد من تلك المبادرات التوعوية، للحفاظ على سلامة شبابنا وأهالينا من أضرار الإدمان الخطيرة والفتاكة، محاولين جاهدين أن تصبح محافظة الدقهلية خالية من الإدمان، تحت رعاية مجلس الوزارء ورئيس الجمهورية، وبإشراف تام من سهام صلاح أبو بكر، نائب رئيس المركز، وماهر موسى، مدير التنمية البشرية، رئيس قسم شؤون المرأة برئاسة المركز، وبلال شعبان، مسؤول الدقهلية، ولجنة من صندوق مكافحة الإدمان.