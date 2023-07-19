أغنية يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي تحقق 400 ألف مشاهدة خلال 20 ساعة

حققت أغنية يا ليالي للثنائي أحمد سعد وروبي نجاحاً كبيراً، خلال الساعات الماضية، على «يوتيوب».

مشاهدات أغنية يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي

ووصلت مشاهدات الأغنية إلى 400 ألف مشاهدة يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي، في خلال 20 ساعة فقط، من طرح الأغنية على «يوتيوب».

ويجتمع الفنان أحمد سعد مع روبي، في عمل فني غنائي واحد، لأول مرة وقد طرحت إحدى شركات الإنتاج، فيديو كليب الأغنية على «يوتيوب»، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، ومن المتوقع أن تحظى بقبول عدد كبير من الجماهير لما يتمتع به النجمان من شعبية وجماهيرية.

معلومات عن أغنية ياليالي لـ أحمد سعد

أغنية يا ليالي من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.