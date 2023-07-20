مستندات التقديم بجامعة الإسماعيلية الأهلية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا

تعلن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن فتح باب التقديم للطلاب المصريين العائدين من «روسيا، أوكرانيا، السودان»- لمن لم يسبق له التقدم من قبل للعام الأكاديمي 2023-2024م.

ولفتت إلى أنه يتم التقديم من خلال ملء استمارة التسجيل بالموقع الرسمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر رابط التقديم :http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/ninu_main.aspx

استلام الأوراق الخاصة بالتقديم بدءا من يوم الاثنين الموافق 24 يوليو

ولفتت إلى أنه يتم فتح باب استلام الأوراق الخاصة بالتقديم بدءا من يوم الإثنين الموافق 24 يوليو، بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالمبنى الجديد لكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

وذلك طبقاً للشروط والقواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أوضحت الجامعة المستندات المطلوبة والمتمثلة فيما يلي:

- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة من جواز السفر والأصل عند التقدم للاطلاع عليه.

- تقديم ما يفيد أن الطالب مقيد بجامعة «روسية، أوكرانية، سودانية» حتى العام الدراسي الحالي 2022-2023م.

- شهادة تحركات تثبت سفر الطالب إلى «روسيا ، أوكرانيا، السودان» للدراسة .

- شهادة بالمقررات التي درسها الطالب لتحديد المستوى الدراسي (إن وجد).

- عدد (6) صور شخصية.

- عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد +صورة بطاقة الوالدة.

- استمارة 2 جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور).

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

- سداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها (1800 جنيه).

- استيفاء استمارة التسجيل (طلب الالتحاق).