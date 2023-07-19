«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروري بالجزائر إلى 48 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري بالجزائر، الذي وقع فجر اليوم الأربعاء بولاية تمنراست، إلى 48 ضحية بينهم 34 قتيلا و14 جريحا، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية تمنراست، أنّ الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست وتمثّل الحادث في تصادم سيارة «بيك أب» معبأة بالوقود مع حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط تمنراست – أدرار، ما تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة.